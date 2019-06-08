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06:50 08.06.2019

Члены группы, подозреваемой в серийном мошенничестве по схеме "ваш сын в полиции", будут ждать суда под стражей

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Члены группы, подозреваемой в серийном мошенничестве по схеме "ваш сын в полиции", будут ждать суда под стражей

Купянский горрайонный суд Харьковской области избрал меры пресечения членам группы, подозреваемой в выманивании денег у пенсионеров по схеме "ваш сын в полиции".

"По требованию прокуратуры Купянский горрайонный суд области избрал для 4 подозреваемых в серии мошенничеств меры пресечения в виде содержания под стражей. Всем - с правом внесения залога в сумме более 1 млн грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, организовал группу 26-летний уроженец Купянска, который сейчас находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Луганской области (в 2011 г. его признали виновным в убийстве, разбоях и кражах и приговорили к 13 годам за решеткой). Он привлек к деятельности группы еще четверых человек: 32-летнюю землячку и трех жителей Луганской области (18 летнюю девушку и мужчин в возрасте 25 и 29 лет).

Члены группы звонили на стационарные номера пожилых жителей Купянска, представлялись родственниками или правоохранителями и сообщали, что их внуки или дети попали в беду и могут быть привлечены к уголовной ответственности, но этого можно избежать за определенную сумму. После того, как пенсионеры соглашались заплатить, к ним домой приезжала 32-летняя участница группы, которая представлялась работником полиции и забирала деньги.

По данным следствия, в течение января-мая 2019 года таким образом участники группы обманули 10 человек в возрасте от 70 до 91 года. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, превышает 230 тыс. грн.

Сейчас организатору преступной группы объявлено о подозрении по ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 ч.3 ст.27 ч.2 ст.15 и ч.4 ст.190 УК Украины (организация мошенничества, совершенного организованной группой и покушение на аналогичное преступление). 32-летней псевдополицейской и двум мужчинам - по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 и ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой), а самой младшей участнице группы - по ч.4 ст.190 УК Украины.

 

Теги: #мошенничество #харьковская
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