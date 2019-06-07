События

19:19 07.06.2019

Мэй официально покинула пост главы Консервативной партии

2 мин читать
Мэй официально покинула пост главы Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально перестала быть лидером Консервативной партии Великобритании, сообщают в пятницу британские СМИ.

Подтверждением этому стали письма, которые Мэй направила председателю и заместителю председателя комитета консерваторов 1922 Чарльзу Волкеру и Шерил Гиллан, сообщает газета The Daily Telegraph. Письма были отправлены в частном порядке, их текст не будет официально опубликован, отмечает газета. Письма были "короткими и теплыми", отмечает газета.

При этом Мэй останется на посту премьер-министра Великобритании до тех пор, пока Консервативная партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов, а, соответственно, и премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди британских депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Всего о желании бороться за руководство Консервативной партии заявили 11 политиков. Наиболее вероятными кандидатами на должность премьер-министра Великобритании СМИ считают бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, нынешнего главу МИД Великобритании Джереми Ханта, бывшего лидера палаты общин Великобритании Андреу Лидсом, а также министра окружающей среды Майкла Гоува.

Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теги: #уход #консерваторы #мэй #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:50 07.06.2019
Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

19:23 06.06.2019
Мэй участвует в последнем мероприятии в качестве главы Консервативной партии Великобритании

Мэй участвует в последнем мероприятии в качестве главы Консервативной партии Великобритании

01:48 04.06.2019
Елизавета II на ужине по случаю визита Трампа напомнила о важности международных организаций

Елизавета II на ужине по случаю визита Трампа напомнила о важности международных организаций

14:15 03.06.2019
Администрация Мэй пытается воспрепятствовать встрече Трампа с поддерживающими Brexit политиками

Администрация Мэй пытается воспрепятствовать встрече Трампа с поддерживающими Brexit политиками

08:44 03.06.2019
Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

Трамп сообщил о скорой отставке своего советника по экономическим вопросам

11:57 02.06.2019
Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

13:02 30.05.2019
Согласованная с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена

Согласованная с Мэй сделка по Brexit не может быть изменена

20:17 24.05.2019
Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

13:08 24.05.2019
Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня

Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня

13:06 24.05.2019
Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

Генпрокуратура обжалует домашний арест организатора убийства экс-добровольца "Сармата"

Двое бойцов ВСУ погибли, еще десять были ранены с начала суток четверга на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент и назначить дату досрочных выборов

В США надеются, что заказчики убийства Гандзюк будут привлечены к ответственности

Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

В Луганской области на мине подорвались два тракториста

Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

BHP выявила 5 плотин с чрезвычайно высокой угрозой для окружающей среды в случае прорыва

В Ровенской области маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА