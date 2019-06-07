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18:44 07.06.2019

Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

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Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко и старший советник США по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины Дональд Винтер на встрече в пятницу в Одессе обсудили актуальные потребности ВМС ВСУ в вооружении и военной технике.

Как сообщил пресс-центр командования ВМС ВСУ на странице в Фейсбуке, встреча состоялась на борту фрегата "Гетьман Сагайдачный".

Собеседники обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития ВМС ВСУ. Со стороны США были озвучены предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской отрасли, которые нуждаются в помощи иностранных партнеров.

"По завершению (встречи) представители делегации США осмотрели новейшие катера Военно-морских сил ВС Украины, среди которых были десантно-штурмовые катера типа "Кентавр", которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота", - указано в сообщении.

Теги: #всу #сша #украина #вмс_всу #одесса #катер
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