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14:04 07.06.2019

Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

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Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в центре Запорожья боевика так называемого "Министерства госбезопасности "ДНР", который заложил радиоуправляемую взрывчатку возле детской площадки, по данному инциденту открыто уголовное производство по статье "террористический акт".

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" глава пресс-службы Управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко, в пятницу утром террорист, прибывший в Запорожье с оккупированной территории Донецкой области, заложил взрывчатку во дворе многоэтажных домов на бульваре Гвардейском.

Радиоуправляемую взрывчатку (вероятно, пластид), упакованную в пакет из-под сока, преступник спрятал в куче с ветками рядом с детской площадкой и жилыми домами. После чего ушел с места происшествия и попытался активировать взрывчатку, сделав звонок с собственного телефона.

Взрыва удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников СБУ, которые следили за преступником и вовремя заблокировали телефонный сигнал для активизации взрывчатки.

Как рассказал Левченко, преступник, не дождавшись взрыва, вернулся к месту своей "закладки", чтобы проверить, почему не было взрыва. Там он был арестован.

По данным следствия, террористический акт в Запорожье пытался совершить террорист, посланный так называемым "Министерством госбезопасности "ДНР"".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" Левченко, открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Ведется следствие.

Теги: #боевики #терроризм #взрывчатка #украина #запорожье #сбу
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