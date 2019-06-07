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11:55 07.06.2019

Генпрокуратура обжалует домашний арест организатора убийства экс-добровольца "Сармата"

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Генпрокуратура обжалует домашний арест организатора убийства экс-добровольца "Сармата"

 Генеральная прокуратура Украины обжалует решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Михаилу Сигиде, подозреваемому в организации убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат".

Как сообщает в пятницу Генпрокуратура на странице в соцсети Фейсбук, накануне, 6 июнь, Печерский районный суд г.Киева рассмотрел ходатайство следователя Национальной полиции о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей гражданину, которому вручено уведомление о подозрении в убийстве гражданина Олешко ("Сармат").

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя – подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля.

"Ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства Олешко, на судебное решение Генеральной прокуратурой Украины готовится апелляционная жалоба", - сказано в сообщении.

Теги: #сармат #украина #убийство #подозрение #генпрокуратура
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