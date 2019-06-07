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11:13 07.06.2019

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве экс-добровольца "Сармат"

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Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве экс-добровольца "Сармат"

Печерский районный суд г.Киева в ночь на пятницу отпустил из-под стражи Михаила Сигиду, предполагаемого организатора убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат", сообщила автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая.

"Буквально только что посреди ночи, Печерский суд на скорую руку провел неанонсированное заседание. Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду – главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко", – написала Седлецкая на своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее словам, теперь Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест".

Седлецкая отметила, что Сигида – не только главный подозреваемый в организации убийства экс-добровольца, но и "ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика" преступления.

"Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры", - написала автор и ведущая программы "Схемы".

Как сообщалось, 17 декабря 2018 первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о задержании в аэропорту Харькова жителя города Днепр, который подозревается в соучастии в убийстве Олешко.

"Это 34-летний бизнесмен, уроженец города Днепра. Он является владельцем нескольких частных предприятий. По нашей информации, задержанный планировал расширение бизнеса в Бердянске", - отметил Аброськин.

Позже Департамент коммуникации Нацполиции Украины проинформировал, что в ближайшее время задержанному будет объявлено подозрение по ч.2 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Олешко (позывной "Сармат") был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

В августе всем пятерым задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбук, подозрение объявлено по п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что убийца Олешко был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области.

20 августа Аброськин сообщил, что полиция задержала еще нескольких человек, причастных к убийству Олешко, а пятеро ранее задержанных, среди которых организатор преступления, находятся под стражей.

15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства Олешко.

27 сентября подозреваемый в совершении убийства Олешко признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана "Мохито" (Бердянск, Запорожская обл.).

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Теги: #сармат #украина #суд #подозрение #убийство
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