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09:44 07.06.2019

Google не исключает, что меры против китайской Huawei обернутся ущербом для нацбезопасности США

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Google не исключает, что меры против китайской Huawei обернутся ущербом для нацбезопасности США

Корпорация Google выступила с предупреждением, что если американская администрация продолжит ужесточать ограничительные меры против китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, то это может иметь негативные последствия для обеспечения нацбезопасности Соединенных Штатов.

Как написала газета Financial Times, в то время как санкции, как ожидается, могут нанести вред Huawei в краткосрочной перспективе, эксперты отрасли говорят, что это может вынудить компанию, а также другие китайские фирмы к поиску самостоятельных решений проблем и разрабатывать собственные технологии.

Это нанесет ущерб доминированию американских компаний, таких как Google, в долгосрочной перспективе, отмечается в публикации.

В частности, Google обеспокоен тем, что ему не будет разрешено обновлять свою операционную систему Android на смартфонах Huawei, а китайская компания разработает свою собственную версию программного обеспечения, сообщает издание со ссылкой на информированные источники.

По мнению Google, модифицированная Huawei версия Android будет более восприимчива к взлому, сообщает газета.

Ранее министерство торговли США приняло решение о внесении Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Дональд Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

Теги: #сша #нацбезопасность #huawei #google
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