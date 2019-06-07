События

08:24 07.06.2019

Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

1 мин читать
Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал в интервью Fox News, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

"Я определенно добьюсь соглашения с Китаем", - сказал Трамп.

Он отметил, что ранее Китай повел себя "очень плохо".

"У нас было соглашение, но они попробовали пересмотреть его", - заявил президент США.

Трамп добавил, что Китай уже сейчас готов заключить соглашение.

"Китай хочет заключить с нами соглашение, все хотят. Мы лучшие, мы самые сильные..." - заявил он.

Ранее президент США, комментируя провал на последнем раунде переговоров в мае, заявил, что причиной стало то, что Китай хотел "передоговориться" и требовал внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Перед началом майского раунда переговоров Трамп поднял тарифы на импортируемые китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Теги: #соглашение #сша #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:41 06.06.2019
Сыновья Трампа прогулялись по пабам в Ирландии и угостили напитками посетителей

Сыновья Трампа прогулялись по пабам в Ирландии и угостили напитками посетителей

20:22 06.06.2019
Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан - сенатор США

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан - сенатор США

11:57 06.06.2019
Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

11:57 06.06.2019
Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

Заграждения на границе с Мексикой покрасят, чтобы они смотрелись симпатичнее

08:42 06.06.2019
Помпео опасается, что раскол в венесуэльской оппозиции упрочит позиции Мадуро

Помпео опасается, что раскол в венесуэльской оппозиции упрочит позиции Мадуро

03:33 06.06.2019
Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг

Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг

09:31 05.06.2019
США хотят своими ограничениями приостановить финансирование дестабилизирующей деятельности правительства Кубы

США хотят своими ограничениями приостановить финансирование дестабилизирующей деятельности правительства Кубы

03:46 05.06.2019
Турция должна сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35 - постпред США при НАТО

Турция должна сделать выбор между российскими С-400 и американскими F-35 - постпред США при НАТО

19:54 04.06.2019
Власти США ввели новые ограничения для путешествий на Кубу

Власти США ввели новые ограничения для путешествий на Кубу

19:41 04.06.2019
Власти США ввели новые ограничения для путешествий на Кубу

Власти США ввели новые ограничения для путешествий на Кубу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

Апелляционный суд Амстердама 16 июля объявит решение о возвращении "скифского золота" в Украину

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан - сенатор США

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор Израиля отказал премьеру в переносе судебных слушаний по делу о коррупции

Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА