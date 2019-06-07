Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук подчеркивает, что процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон, поскольку это отдельная конституционно-правовая процедура.

"Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, потому что импичмент – это отдельная конституционно-правовая процедура. Она не может быть спрятана ни в регламенте Верховной Рады, как это есть сегодня, ни в законе о ВСК, как предлагается этим новым законом", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Стефанчук отметил, что регламент Верховной Рады определяет только порядок работы парламента, а принятый парламентом 6 июня закон о ВСК регламентирует деятельность временных следственных комиссий.

"Импичмент – это более широкая процедура, которая выходит за рамки деятельности и Верховной Рады, и временных следственных комиссий, потому что включает в себя и деятельность Конституционного суда, и Верховного суда, и другие процедурные вещи", - указал он.