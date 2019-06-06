Глава ЦИК приветствовала приказ МЭРТ по урегулированию госзакупок во время внеочередных выборов в Раду, но назвала это временным решением

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук приветствовала опубликованный приказ Министерства экономического развития и торговли Украины относительно урегулирования некоторых вопросов публичных закупок во время внеочередных выборов в Верховную Раду, но назвала это временным решением.

Слипачук на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг сообщила, что по результатам совещания, проведенного 29 мая по инициативе первого вице-премьер-министра – главы МЭРТ Степана Кубива, Минэкономики издало приказ "О внесении изменений в Порядок определения предмета закупки", который в четверг был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер".

"Несмотря на то, что эти шаги не решают в полной мере проблемы, на которые указывала Центральная избирательная комиссия… а именно необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", мы приветствуем действия Кабинета министров Украины, в пределах его компетенции, направленные на урегулирование отдельных вопросов осуществления публичных закупок, прежде всего, окружными избирательными комиссиями во время внеочередных выборов народных депутатов Украину 21 июля 2019 года", – написала она.

В то же время Слипачук заявила, что это "лишь временное решение относительно процесса осуществления публичных закупок только во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019".

"Позиция Комиссии неизменна. Отмеченная проблема требует именно законодательного урегулирования в соответствии, в том числе, и с международными практиками в вопросах публичных закупок в период избирательных процессов", - подчеркнула глава ЦИК.

Как сообщалось, 22 мая 2019 года парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект №10319 авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отметил, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

29 мая под председательством первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли Степана Кубива состоялось совещание по вопросу осуществления публичных закупок для организации подготовки проведения внеочередных выборов 21 июля. Как следует из комментария первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, маловероятно принятие изменений в закон о публичных закупках с учетом скоротечности избирательного процесса и требований Регламента Рады.

В свою очередь Нефьодов сообщил, что печать бюллетеней для голосования не требует проведения тендерной процедуры, поскольку они являются документами со специальным уровнем защиты.

В этот же день ЦИК заявила, что приветствует какие-либо шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. И ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке другого нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему в сфере публичных закупок.