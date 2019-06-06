"Метинвест" связывает активность активистов с приближением выборов и предупреждает о возможных провокациях

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" расценивает повышении активности некоторых общественных активистов политической подоплекой к назначенным на 21 июля парламентским выборам, предупреждает о возможных провокациях и заявляет о выполнении своих обязательств по охране окружающей среды.

Согласно официальной позиции группы, обнародованной в четверг, "Метинвест" наблюдает повышенную активность в социальных сетях неких общественных активистов, которые публично заявили о проведении протестных акций возле офисов компании в различных городах Украины.

"Активисты называют свои акции "экологическими" и собираются приурочить их ко дню основания группы 6 июня", - констатируется в документе.

В связи с этим "Метинвест" считает необходимым предупредить всех своих сотрудников, партнеров, инвесторов, кредиторов и контрагентов о возможных провокациях накануне парламентских выборов в Украине, назначенных на 21 июля.

"Метинвест" находится вне политических процессов, однако сама группа и ее предприятия в этот период могут стать объектами для нападок со стороны различных политических сил. Некоторые из них для достижения своих политических целей и получения дополнительных баллов накануне выборов будут использовать тему охраны окружающей среды против "Метинвеста", - отмечается в позиции группы.

При этом группа "Метинвест" ответственно заявляет, что планомерно выполняет все принятые обязательства по улучшению качества окружающей среды в городах своего присутствия – Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. Городские экологические программы были разработаны при активном участии общественности и на текущий момент выполнены более чем на 50%. Ежегодно предприятия компании выделяют суммарно более 4 млрд грн на экологические мероприятия (в 2018 году – 7,4 млрд грн). Общие инвестиции группы в экологические проекты в 2014-2018 годах составили 33,2 млрд грн (более чем $1,2 млрд).

"Поэтому в настоящее время все обвинения в адрес группы относительно невыполнения программ по охране окружающей среды и взятых на себя обязательств "Метинвест" считает беспочвенными и направленными на удовлетворение политических амбиций участников предвыборной гонки в Украине", - резюмируется в заявлении.

Метинвест" является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В первом квартале 2019 года группа получила $2,9 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 15%.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".