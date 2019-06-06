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08:21 06.06.2019

Петиция за отставку Авакова набрала необходимых 25 тыс. голосов

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Петиция за отставку Авакова набрала необходимых 25 тыс. голосов

Петиция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, размещенная на сайте президента Украины в разделе "Электронные петиции", набрала необходимых для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петиция была обнародована на сайте главы государства 2 июня, ее автор – Роман Василенко.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением от должности Министра внутренних дел А.Б. Авакова", - сказано в тексте петиции.

Отправить министра МВД Авакова в отставку может Верховная Рада Украины 226 голосами народных депутатов.

Теги: #петиция #отставка #украина #аваков
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