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23:42 05.06.2019

Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в деле о выведении Межигорья из госсобственности

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Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в деле о выведении Межигорья из госсобственности

Генеральная прокуратура сообщила бывшему президенту Украины Виктору Ющенко о подозрении по ст.191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции Межигорье из госсобственности, сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.  Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", - написал нардеп в Телеграмме.

Лещенко отметил, что данное подозрение направлено Ющенко по почте.

Теги: #украина #ющенко #подозрение #генпрокуратура
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