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22:30 05.06.2019

Пиротехники для концерта KISS хватило бы на празднование 5 Дней Независимости Украины – организаторы

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Пиротехники для концерта KISS хватило бы на празднование 5 Дней Независимости Украины – организаторы

Концерты легендарной американской рок-группы KISS, которая выступит 16 июня на НСК "Олимпийский" в Киеве в рамках своего прощального тура, славятся не только масштабностью и знаменитыми хитами, но и огромным количеством пиротехники.

По словам организаторов киевского концерта KISS, этого хватило бы на празднование 5 Дней Независимости Украины.

Группа везет с собой в столицу Украины 20 фур своего оборудования, в которых содержится 400 тонн света, звука и пиротехники.

Cет-лист Kiss в этом туре неизменный: 20 песен, которые включают в себя знаковые хиты группы.

В Киев группа везет полноценное шоу, которое группа показывает во всех без исключения странах. "Никаких лайт-версий. Фанаты увидят одну из главных концертных команд в истории музыки во всем великолепии", - подчеркивают организаторы.

В команду KISS входит 85 человек. Они планируют установить сцену высотой с 7-этажный дом, а это более 20 метров в высоту.

Сценический костюм одного из фронтменов группы и ее бас-гитариста Джина Симмонса весит 25 кг.

Во время одного из наиболее известных хитов группы I Was Made For Loving You вокалист и гитарист KISS, 70-летний Пол Стэнли появится на небольшой платформе среди зрителей третьей фан-зоны, а затем, держась за лебедку, пролетит к главной сцене.

В первые несколько лет карьеры KISS сами себе накладывали знаменитый макияж. Теперь для этого у них есть специально нанятый гример. Этот процесс происходит не в гримерке, а в отдельной комнате.

В техническом райдере KISS предусмотрено, что охранники, которые будут стоять у сцены, должны быть обеспечены берушами. Им расскажут, когда именно будет громкий звук или очередной пиротехнический взрыв, тогда они и оденут беруши.

Интересный пункт райдера – несколько холодильников с определенной температурой в разных точках сцены, чтобы музыканты во время концерта могли попить.

Теги: #музыка #олимпийский #kiss #концерт
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