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20:45 05.06.2019

В администрации президента начали служебное расследование по плагиату в выступлении Зеленского

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В администрации президента начали служебное расследование по плагиату в выступлении Зеленского

Заместитель главы администрации президента Украины (АП) по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

"Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко… Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - сообщается на странице АП в соцсети Facebook в среду.

В АП при этом отметили, что содержание и повестка дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировались сотрудниками администрации президента и представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые глава государства обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - подчеркнули в АП.

Теги: #президент #плагиат #порошенко
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