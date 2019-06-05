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07:07 05.06.2019

В Луганской области на четыре года осужден информатор боевиков

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В Луганской области на четыре года осужден информатор боевиков

В Луганской области к четырем годам заключения приговорен информатор боевиков, который собирал информацию о Вооруженных силах Украины на территории региона, сообщили в штабе операции Объединенных сил со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам лишения свободы приговорен информатор боевиков террористической организации "ЛНР", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Сотрудники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 житель Рубежного, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршруты передвижения ВСУ, сил АТО\ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований боевиков.

Правоохранители задержали информатора в феврале 2019.

По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к четырем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #луганская #сбу #информатор
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