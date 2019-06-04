Госзаказ на новые противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" составляет 120 единиц – "Мотор Сич"

Государственный заказ на крылатые ракеты Р-360, входящие в состав нового украинского берегового противокорабельного комплекса "Нептун" (РК-360МЦ "Нептун"), составляет 120 единиц, сообщил директор по корпоративным правам и инвестиционных проектов ОАО "Мотор Сич" Владимир Семенов.

"Вот создали ракету "Нептун". Прекрасно отстрелялись ... Госзаказ (на крылатые ракеты Р-360 - ИФ) сегодня 120 штук", - сказал он во время выступления на круглом столе в Торгово-промышленной палате 29 мая, сообщает во вторник специализированное издание "Defense Express".

Также Семенов добавил, что "Мотор Сич" производит для этих ракет основной двигатель. В издании предполагают, что речь идет о малогабаритных двухконтурных турбореактивных двигателях МС-400 или модернизированной версии Р95-300, которая ранее использовалась на старых ПКР Х-35.

При этом представитель "Мотор Сичи" отметил, что производственные возможности ГККБ "Луч" (входит в госконцерн "Укроборонпром") позволяют изготавливать около 50 таких ракет в год, поскольку это не серийное предприятие, а конструкторское бюро.

Как сообщалось, 27 мая в "Укроборонпроме" сообщили о проведении на военном полигоне в Одесской области успешных огневых испытаний берегового противокорабельного комплекса с крылатой ракетой "Нептун" дальностью 300 км. В ходе стрельб нового РК-360МЦ "Нептун" проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию ракеты Р-360, направленных на существенное повышение эффективности вооружения.

Р-360 оснащена новой головкой самонаведения, позволяющей захватывать цель в условиях сложного маневрирования, а также новым стартовым двигателем, обеспечивающим более активное выведение КР на маршевый участок полета. Новые крылья и рули КР увеличенной площади обеспечивают повышенную управляемость и маневренность Р-360.

В рамках проведенных нововведений разработчиком проведена заменена части электронных и цифровых систем КР, обеспечивающих ее работу в сложных условиях. В их числе в "Укроборонпроме" выделяют новый радиовысотомер, обеспечивающий снижение высоты полета Р-360. "Этот параметр является одним из важнейших: чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью", - уточняет пресс-служба, акцентируя: "Это значительно сокращает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата". Также заменены составные части системы навигации КР, обеспечивающие ее работу даже в условиях мощного использования противником средств РЭБ.

Как подчеркивают в "Укроборонпроме", проведенные разработчиком нововведения Р-360, позволяют новой КР обходить зоны ПВО противника и уничтожать цель в тылу врага неожиданным ударом.

Согласно ранее озвученным разработчиком данным, госиспытания берегового противокорабельного комплекса с КР "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории, намечены на первое полугодие 2019 года. В последующем планируется адаптация противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) под корабельную и авиационную версии.

ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, с 2011 года по решению правительства ГККБ "Луч" входит в состав госконцерна "Укроборонпром".