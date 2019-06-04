Власти США ввели новые ограничения для путешествий на Кубу

Администрация США ввела новые ограничения на путешествия американских граждан на Кубу, сообщает во вторник Минфин США.

Так, власти США запретили групповые образовательные поездки на Кубу, которые ранее были разрешены американцам. Тысячи граждан США использовали такие образовательные поездки, чтобы попасть на Кубу, в том числе и до того, как между Гаваной и Вашингтоном были восстановлены дипломатические отношения в 2014 году, отмечает агентство Associated Press.

Также США перестанут выдавать лицензии для путешествий на Кубу частным и корпоративным судам и самолетам. В результате американцы не смогут попасть на Кубу на круизных судах и яхтах. В то же время американцы все еще смогут поехать на Кубу для научных исследований, для журналистской работы и для профессиональных встреч, отмечает AP.

Соответствующие поправки в правила контроля за активами Кубы представило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"Эти действия позволят не дать американские доллары в руки кубинским военным, разведке и спецслужбам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Президент США Дональд Трамп последовательно отменяет меры, введенные его предшественником Бараком Обамой в рамках улучшения отношений с Кубой. Так, Трамп ранее уже запретил индивидуальные поездки американцев на Кубу.