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11:01 04.06.2019

Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

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Дэвид Линч удостоился почетного "Оскара"

Американская академия киноискусств определилась с обладателями почетных наград премии "Оскар", вручаемых за заслуги перед индустрией, одна из статуэток достанется Дэвиду Линчу.

Академия объявила, что ее Совет управляющих проголосовал за вручение почетных наград режиссеру Дэвиду Линчу, актеру Уэсу Стьюди и итальянскому кинорежиссеру Лине Вертмюллер. Также премия Джина Хершолта за вклад в гуманное дело будет вручена актрисе Джине Дэвис.

Четыре статуэтки "Оскар" будут представлены на 11-й ежегодной премии Академии в воскресенье, 27 октября, говорится на сайте киноакадемии.

Почетная награда присуждается "за выдающиеся заслуги и достижения в жизни, за выдающийся вклад в состояние кинематографических искусств и наук или за выдающиеся заслуги перед Академией".

Дэвид Линч - американский кинорежиссёр, музыкант, сценарист, художник, фотограф. Является представителем американского независимого кинематографа. Получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" (1990) за "Дикие сердцем" и премию за лучшую режиссуру (2001) за "Малхолланд Драйв", также удостоен "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2006).

В фильмографии Линча всего 10 полнометражных фильмов, каждый из которых стал событием в кинематографе. Среди работ Линча - "Слон", "Синий бархат", "Простая история". Наибольшую популярность у широкой публики Линч приобрел после выхода мистического сериала "Твин Пикс" (Twin Peaks) в 1990-1991, продолженного позднее еще в двух сезонах.

Лина Вертмюллер - итальянский режиссер (родилась в 1926 году) - начинала карьеру как ассистент режиссера у Федерико Феллини, сняла свыше 20 фильмов, в том числе: "На этот раз поговорим о мужчинах", "Фильм о любви и анархии", "Паскуалино". Семь красоток".

Уэс Стьюди - американский киноактер, индеец из племени чероки. Снимался в голливудских лентах: "Последний из могикан", "Схватка", "Танцы с волками", "Джеронимо американская легенда", "Недруги" и др.

Джина Дэвис - американская киноактриса, обладатель Оскара за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Турист поневоле". Снималась также в лентах: "Тутси", "Долгий поцелуй на ночь", "Тельма и Луиза". Последняя принесла актрисе мировую славу.

Теги: #оскар #сша #актер
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