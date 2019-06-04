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08:27 04.06.2019

Япония решила прекратить поиски истребителя F-35, потерпевшего крушение в апреле

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Японское правительство решило прекратить поиски истребителя F-35A военно-воздушных сил самообороны, потерпевшего крушение над Тихим океаном около двух месяцев назад, сообщает The Mainichi во вторник со ссылкой на правительственный источник.

В ходе поисков были найдены только фрагменты двигателя и крыла истребителя. Пилот и большая часть самолета так и не обнаружены.

После крушения, полеты оставшихся 12 истребителей F-35A, развернутых на авиабазе Мисава в префектуре Аомори, были приостановлены.

По данным источников издания, в скором времени их полеты будут возобновлены.

Как отметил собеседник газеты в Минобороны, истребители смогут подняться в воздух, когда будут предприняты шаги для усиления безопасности, основанные на данных, полученных тремя другими истребителями, летевшими рядом с разбившимся.

Источник уточнил, что F-35A оснащены системами, которые могут обмениваться полетными данными между самолетами. Благодаря им, была воссоздана примерная картина аварии.

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся 9 апреля с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

По данным военного ведомства, истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени.

В тот момент он находился в 135 км от побережья префектуры Аомори над Тихим океаном.

На борту истребителя находился один пилот.

Теги: #япония #окончание #поиски #истребитель
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