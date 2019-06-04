Насильник, скрывавшийся от польского правосудия в Украине экстрадирован в Польшу - прокуратура

Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева была проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Грузии, который находится в международном розыске по обвинению в совершении изнасилования и убийства на территории Республики Польша, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По результатам экстрадиционной проверки Генеральной прокуратурой Украины было принято решение о выдаче 39-летнего злоумышленника в Республику Польша. Однако постановлением судьи Шевченковского районного суда решение об экстрадиции было отменено"- говорится в сообщении, на сайте прокуратуры города Киева в понедельник.

Прокуратурой города Киева была подана апелляция на указанное постановление и 03.06.2019 Киевским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба об отмене решения районного суда.

"В настоящее время принимаются меры по выполнению решения об экстрадиции беглеца в Республику Польша", - подытожили в прокуратуре.