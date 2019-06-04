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04:32 04.06.2019

Харьковский админсуд закрыл дело по обжалованию тарифов на проезд в наземном горэлектротранспорте

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Харьковский админсуд закрыл дело по обжалованию тарифов на проезд в наземном горэлектротранспорте

Харьковский окружной административный удовлетворил ходатайство исполкома горсовета и закрыл производство по делу об обжаловании тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах.

"Закрытие производства и отказ суда выносить решение о незаконности/законности решения исполкома от 6 февраля о повышении тарифов с 4 до 6 гривен, лишает харьковчан права на возмещение убытков от незаконного повышения тарифов. А за период с 6 февраля по 22 мая, сумма ущерба составляет десятки миллионов гривен. Харьковский антикоррупционный центр будет обжаловать это решение в апелляционном порядке", - сообщает на своей странице в Facebook общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ), которая обжаловала повышение тарифов.

Как сообщалось, 6 февраля исполком Харьковского горсовета повысил стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 4 грн до 6 грн.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжил перевозить пассажиров по повышенной цене.

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

22 мая исполком Харьковского горсовета в третий раз принял решение об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездк.

Теги: #админсуд #проезд #украина #харьков #тарифы
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