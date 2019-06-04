Глава полиции Киевской области подал в отставку в связи с убийством 5-летнего мальчика - СМИ

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подав рапорт об отставке с должности в связи с возможным участием полицейскими в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, сообщает "Громадське".

Начальник полиции Киевской области заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

"Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно в зону проведения ООС", - сказал он.