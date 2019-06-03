События

18:24 03.06.2019

Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

2 мин читать
Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

Из Южной исправительной колонии №51 (Одесса), где в конце мая произошел бунт осужденных, этапированы в другие соответствующие учреждения Одесской области 58 заключенных.

"02.06.2019 года 58 осужденных ГУ "Южная исправительная колония №51" этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении на странице указанного управления Минюста в Фейсбуке в понедельник.

Перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных. Жалоб и заявлений о неправомерных действиях при переводе не поступало, отметили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет. Зачинщики беспорядков были изолированы.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко сообщила, что из колонии вывезли пятерых нарушителей режима, а взятых в заложники медработников и охранников освободили.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло досудебное расследование по факту бунта в Одесской колонии. В действиях сотрудников колонии и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

31 мая на заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов было принято решение законсервировать Южную исправительную колонию №51.

Теги: #колония #украина #минюст #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 03.06.2019
Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

Законопроект Зеленского возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение

18:49 03.06.2019
Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

Яценюк находится в Киеве и проводит заседание фракции "Народный фронт"

18:46 03.06.2019
ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

ЕБРР предоставит кредит EUR25 млн фармкомпании "Юрия-Фарм"

18:38 03.06.2019
Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

Порошенко о визите Зеленского в Брюссель: Важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл

18:38 03.06.2019
ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

ЦИК зарегистрировала в понедельник 11 кандидатов-самовыдвиженцев в мажоритарных округах, среди них - пять нардепов

18:36 03.06.2019
Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

Депутаты предлагают ужесточить микрокредитование физлиц

18:32 03.06.2019
Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

Количество ДТП при участии 2-колесного транспорта с начала сезона увеличилось на 30%

18:22 03.06.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение

18:20 03.06.2019
ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

ЦИК уже разрешила 135 общественным организациям выдвигать наблюдателей на выборы в Раду

17:53 03.06.2019
Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Полицейский пострадал в ходе конфликта возле Одесского медуниверситета, в отделение доставлены 43 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Украинский военный погиб ночью на Донбассе во время выполнения задач по назначению

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Поведение правоохранителей в Переяславе-Хмельницком, возможно, причастных к ранению мальчика, недопустимо

Авиакомпания Air Serbia возобновила регулярные рейсы между Белградом и Киевом

Более 1,8 тыс. незаконных рекламных конструкций демонтировали в Киеве в мае

Секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой

Полиция Австралии пересаживается на электромобили

В Харькове сообщили о минировании 31 объекта, в том числе аэропорта и больниц

В Украине открылись центры для поступающих в украинские вузы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма

В Украине в ближайшие сутки ожидается теплая погода и кратковременные дожди с грозами

Баканов намерен изучить состояние расследуемых СБУ уголовных дел

Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА