Почти 60 осужденных из одесской колонии, где произошел бунт, этапированы в другие колонии области

Из Южной исправительной колонии №51 (Одесса), где в конце мая произошел бунт осужденных, этапированы в другие соответствующие учреждения Одесской области 58 заключенных.

"02.06.2019 года 58 осужденных ГУ "Южная исправительная колония №51" этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении на странице указанного управления Минюста в Фейсбуке в понедельник.

Перевод осужденных осуществлялся с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных. Жалоб и заявлений о неправомерных действиях при переводе не поступало, отметили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста.

Как сообщалось, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет. Зачинщики беспорядков были изолированы.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко сообщила, что из колонии вывезли пятерых нарушителей режима, а взятых в заложники медработников и охранников освободили.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло досудебное расследование по факту бунта в Одесской колонии. В действиях сотрудников колонии и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

31 мая на заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов было принято решение законсервировать Южную исправительную колонию №51.