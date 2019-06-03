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16:05 03.06.2019

Полиция Австралии пересаживается на электромобили

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Полиция Австралии пересаживается на электромобили

Полиция австралийского штата Виктория начинает использовать в качестве патрульных машин электромобили, которые менее чем за три секунды способны набрать скорость до 100 км/ч.

Как пишут местные СМИ, полностью электрический кроссовер Tesla Model X вышел на дороги Австралии уже в понедельник. Он будет тестироваться в различных регионах и постоянно оцениваться на предмет пригодности для дорожно-патрульной службы.

Полиция штата Виктория одной из первых в мире пополнит свой автопарк полностью электрическими автомобилями.

Помощник комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин отмечает, что за электрокарами будущее дорожной полиции. Их использование, по его словам, также имеет большие преимущества с экологической точки зрения, учитывая, какие расстояния приходится преодолевать патрульным машинам ежегодно.

Теги: #полиция #австралия #электромобиль
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Интерфакс-Украина
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