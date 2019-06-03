Спасатели ликвидировали пожар на Шебелинском предприятии по переработке газового конденсата и нефти

В пос.Андреевка (Харьковская обл.) на территории Шебелинского отделения по переработке газового конденсата и нефти Управления переработки газа и газового конденсата АО "Укргаздобыча" произошел пожар, которому предшествовал разлив присадок дизельного топлива на площади 50 кв.м.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Госслужбы в Харьковской области, выброс произошел в результате нарушения нормальных параметров работы в установке технологического смешивания топливных присадок.

Когда проводилось охлаждение установки, произошло возгорание в емкости Е-26 с последующим горением разлитых присадок. Руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.

От ГСЧС в ликвидации данной чрезвычайной ситуации принимали участие 6 единиц основной пожарной техники, автомобиль порошкового тушения и 22 человека личного состава. Им помогали 5 волонтеров местной пожарной охраны.

Пожар был локализован менее чем за час, а полностью ликвидирован - за 1,5 часа с момента поступления вызова.

Жертв и пострадавших нет.

Правоохранители проводят проверку по факту пожара.