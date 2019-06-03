События

06:32 03.06.2019

Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты

1 мин читать

В пункте пропуска "Пески" в Харьковской области пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в вышеуказанный пункт пропуска на выезд из Украины автомобилем "KIA" в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения.

"Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины, с помощью металлоискателя, обнаружены две монеты. Одну - из металла серебристого цвета - «3 копьйкы" 1916 выпуска и еще одну - из металла желтого цвета "1/2 копьйкы", датированную 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

Пограничники изъяли монеты и передали на экспертизу. Работники фискальной службы составили протокол о нарушении таможенных правил.

Теги: #госпогранслужба #россиянин #украина #монеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:46 03.06.2019
С начала года на водоемах Украины погибли более 270 человек

С начала года на водоемах Украины погибли более 270 человек

03:32 03.06.2019
За неделю на Донбассе спасатели ГСЧС обезвредили 115 взрывоопасных предметов

За неделю на Донбассе спасатели ГСЧС обезвредили 115 взрывоопасных предметов

02:41 03.06.2019
В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

В Харьковской области из-за утечки газового конденсата горело отделение по переработке нефти

23:57 02.06.2019
Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

Суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины

23:13 02.06.2019
Билецкий призвал националистические силы к объединению

Билецкий призвал националистические силы к объединению

21:35 02.06.2019
Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении

Двум полицейским, стрелявшим в ребенка, объявили о подозрении

21:22 02.06.2019
Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

Еще более 60 объектов планируют строить и реконструировать в Харьковской области

20:13 02.06.2019
Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

Полиция открыла уголовное производство по сносу бюста Жукова в Харькове

20:08 02.06.2019
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей населенного пункта Веселое

19:26 02.06.2019
Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

"Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в шестой раз в своей истории

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

В Николаевской области в ДТП погибли два человека, еще один ранен

В начале недели в Украине будет жарко, местами пройдут грозы

В Харькове свалили бюст Жукова, Хомутынник заверил Кернеса, что восстановит бюст в ближайшее время

"Коридор позора" устроили активисты участникам съезда партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Чернобыльскую АЭС посетил министр иностранных дел Франции

Трамп советует Британии не платить "отступные" $50 млрд в связи с выходом из ЕС

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

На фестивале Kozak Fest на Днепропетровщине погиб один человек, еще двое пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА