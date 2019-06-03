Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты

В пункте пропуска "Пески" в Харьковской области пограничники обнаружили две монеты прошлого и позапрошлого века, которые пытался вывезти с территории Украины гражданин Российской Федерации, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в вышеуказанный пункт пропуска на выезд из Украины автомобилем "KIA" в качестве пассажира следовал гражданин Российской Федерации 1990 года рождения.

"Во время прохождения погранично-таможенного контроля в личных вещах мужчины, с помощью металлоискателя, обнаружены две монеты. Одну - из металла серебристого цвета - «3 копьйкы" 1916 выпуска и еще одну - из металла желтого цвета "1/2 копьйкы", датированную 1897 годом, которые, возможно, имеют культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

Пограничники изъяли монеты и передали на экспертизу. Работники фискальной службы составили протокол о нарушении таможенных правил.