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16:19 01.06.2019

Активисты "Евромайдана" намерены пикетировать съезд партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

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Активисты "Евромайдана" намерены пикетировать съезд партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова в Харькове

Общественная организация "Евромайдан" собирается в воскресенье, 2 июня, пикетировать Дворец спорта в Харькове, где будет проходить съезд партии "Доверяй делам" (т.н. партии мэров с участием мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова).

"На съезде ожидается около 5 тыс. участников. На пикетировании съезда ожидается около 500 граждан. Охрану общественного порядка будут обеспечивать 200 работников полиции и 100 военнослужащих Нацгвардии", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в субботу.

По мнению организаторов акции, этот съезд является попыткой реванша бывших членов Партии регионов, и место для его проведения выбрано не случайно, ведь 22 февраля 2014 года именно во Дворце спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей и Крыма с участием городского головы Харькова Геннадия Кернеса, тогдашнего главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, народных депутатов от Партии регионов Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы "Оплота" Евгения Жилина и других.

"Нет реваншу! Устроим им коридор памяти", - написал на своей странице в Facebook координатор харьковского "Евромайдана" Владимир Чистилин.

Теги: #евромайдан #кернес #украина #труханов #харьков
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