События

14:58 01.06.2019

В Киеве прошла акция в поддержку политических заложников Кремля

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Несколько сотен человек провели в Киеве в субботу акцию в поддержку политических заключенных Кремля - украинских граждан, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Как сообщает Hromadske.UA, участники акции собрались в парке Шевченко, а затем отправились маршем к Администрации президента, чтобы вручить свои требования по ускорению освобождения заложников Кремля.

Акцию организовали Ассоциация семей политзаключенных заложников Кремля и праворадикальная общественная организация С14. Среди участников были правозащитники и чиновники, в частности, исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

Координатор С14 Сергей Мазур выразил надежду, что президент Владимир Зеленский увидит акцию по телевидению. "Мы надеемся, это покажут по телевизору и это увидит президент страны", - сказал Мазур.

Как отмечает Hromadske.UA, в Крыму сейчас 56 человек брошены за решетку за свою веру, ислам, из них 55 - крымские татары (данные правозащитной организации «Крымская солидарность»). Всего в России находятся 97 политзаключенных и 24 украинских моряка (данные кампании Letmypeoplego).

Теги: #киев #россия #украина #акции
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