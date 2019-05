Команда Зеленского стала победителем премии Polaris Awards Европейской ассоциации политконсультантов (EAPC) в 7 номинациях

Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая работала над его предвыборной кампанией, стала победителем ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards в 7 номинациях.

"Наш диджитал покорил мир! Сегодня (31 мая – ИФ) мы стали абсолютными победителями на EAPC Polaris Awards. 17 стран, 126 работ, 7 взятых номинаций: Social Media Campaign; Best Web Video; Best Use of Negative or Contrast; Creative Use of Data / Metrics / Analytics; Best Website; Digital Campaigns; Best Use of Humor", - сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

"Это заслуга всей команды и каждого человека во главе с Владимиром Зеленским. Это большое достижение, после которого наша жизнь уже никогда не будет такой, какой она была до начала кампании. Дальше - больше!", - отметили в команде Зеленского.