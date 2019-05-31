События

21:35 31.05.2019

Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

2 мин читать
Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выражает надежду, что закон об отзыве народного депутата Украины будет разработан и в итоге принят Верховной Радой.

"Мы предлагали и предлагаем закон об отзыве народного депутата. Я очень надеюсь, что этот закон все-таки будет разработан и все-таки принят в парламенте", - сказал он в ток-шоу на телеканале "112.Украина" в пятницу вечером, комментируя озвученный в эфире тезис о том, что нардепы не ходят на работу, за что не несут никакой ответственности, и как следствие, работа парламента не изменится в случае сокращения числа народных депутатов, а расходы на содержание депутатского корпуса снизятся.

"Когда у нас избиралось 450 депутатов, у нас на тот момент страна была гораздо больше (по числу проживающих в Украине граждан – ИФ). Сегодня мы понимаем, что многие уехали, многих уже просто нет. И, наверное, и такого количества народных депутатов может не быть, можно и поменьше … Но основная проблема даже не в количестве, которое можно уменьшить, а в качестве. Потому что тут не столько количество народных депутатов, которое теоретически может быть в этой Раде, а беспокоит то количество депутатов, которое ходят на эту работу", - сказал глава "Слуги народа".

Разумков полностью поддержал озвученный перед этим в эфире ток-шоу телезрителем тезис о том, что "Если ты не ходишь на работу – тебя уволят".

"Вы (граждане Украины – ИФ), как работодатель, народного депутата уволить не можете. Вам надо ждать пять лет (срок, на который избирается созыв Верховной Рады – ИФ). Вообще классная работа: ты берешь на работу сотрудника, через два месяца понимаешь, что он вообще не такой, как тебе надо было, не выполняет те обещания, которые тебе давал, на работу не ходит, зарплату получает, голосует за соседа, а ты его уволить не можешь. Поэтому ты должен ждать пять лет, чтобы потом его выгнать, в лучшем случае", - отметил политик.

Теги: #количество #рада #качество #разумков #депутаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:34 31.05.2019
Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

17:43 31.05.2019
В АП утверждают, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась

В АП утверждают, что стенограмма встречи Зеленского с главами фракций и руководством Рады не редактировалась

17:17 31.05.2019
Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих на выборах в Раду

16:17 31.05.2019
В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

В партии "Слуга народа" хотят принятия закона об импичменте и о снятии депутатской неприкосновенности одним пакетом

15:45 31.05.2019
Законопроект о легализации медканабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе - депутат

Законопроект о легализации медканабиса может быть проголосован в Раде на следующей неделе - депутат

15:39 31.05.2019
Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил об участии в выборах с "командой единомышленников"

Парубий на съезде партии "Европейская солидарность" заявил об участии в выборах с "командой единомышленников"

14:32 31.05.2019
Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах - Разумков

Нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах - Разумков

12:03 31.05.2019
Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

Парубий: Никакой договоренности о закрытых списках на совещании Зеленского с лидерами фракций Рады достигнуто не было

11:23 31.05.2019
Парубий: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

Парубий: Мы не позволим отменить ни закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию

09:32 31.05.2019
И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

Запрет РФ поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы – Данилюк

Боевики на Донбассе 8 раз нарушил "режим тишины", среди украинских военных пострадавших нет – ООС

Фигурант дела Гандзюк Мангер по решению суда может перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом

ПОСЛЕДНЕЕ

Луценко не пригласили на заседание СНБО, хотя из его состава он не исключен - Сарган

Зеленский подчеркивает важность солидарности Франции с Украиной на международных площадках для отстаивания норм международного права

Более 250 тыс. мусульман совершили последнюю пятничную молитву месяца Рамадан в иерусалимской мечети Аль-Акса

Данилюк: ситуационный центр в СНБО полностью функционирует, а по факту исчезновения оборудования из ситуационной комнаты в АП возбуждено дело

Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов

Начальник Генштаба Хомчак обсудил с представителем Командования ВС США в Европе наращивание американской помощи

Правоохранители должны обратить внимание на "смотрящих" над госшахтами

Глава МИД Франции в субботу посетит Чернобыль

Украина экстрадировала в Казахстан беглого помощника бизнесмена Ертаева

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА