Разумков надеется, что закон об отзыве нардепов все же будет разработан и принят Радой

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выражает надежду, что закон об отзыве народного депутата Украины будет разработан и в итоге принят Верховной Радой.

"Мы предлагали и предлагаем закон об отзыве народного депутата. Я очень надеюсь, что этот закон все-таки будет разработан и все-таки принят в парламенте", - сказал он в ток-шоу на телеканале "112.Украина" в пятницу вечером, комментируя озвученный в эфире тезис о том, что нардепы не ходят на работу, за что не несут никакой ответственности, и как следствие, работа парламента не изменится в случае сокращения числа народных депутатов, а расходы на содержание депутатского корпуса снизятся.

"Когда у нас избиралось 450 депутатов, у нас на тот момент страна была гораздо больше (по числу проживающих в Украине граждан – ИФ). Сегодня мы понимаем, что многие уехали, многих уже просто нет. И, наверное, и такого количества народных депутатов может не быть, можно и поменьше … Но основная проблема даже не в количестве, которое можно уменьшить, а в качестве. Потому что тут не столько количество народных депутатов, которое теоретически может быть в этой Раде, а беспокоит то количество депутатов, которое ходят на эту работу", - сказал глава "Слуги народа".

Разумков полностью поддержал озвученный перед этим в эфире ток-шоу телезрителем тезис о том, что "Если ты не ходишь на работу – тебя уволят".

"Вы (граждане Украины – ИФ), как работодатель, народного депутата уволить не можете. Вам надо ждать пять лет (срок, на который избирается созыв Верховной Рады – ИФ). Вообще классная работа: ты берешь на работу сотрудника, через два месяца понимаешь, что он вообще не такой, как тебе надо было, не выполняет те обещания, которые тебе давал, на работу не ходит, зарплату получает, голосует за соседа, а ты его уволить не можешь. Поэтому ты должен ждать пять лет, чтобы потом его выгнать, в лучшем случае", - отметил политик.