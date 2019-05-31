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19:05 31.05.2019

Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

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Данилюк: большинство участников заседания СНБО считает необходимым перенос запуска рынка э/э, но к нему нужно готовиться

Большинство участников заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) считают, что дату запуска нового рынка электрической энергии необходимо перенести, сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в ходе брифинга, состоявшегося в Киеве в пятницу после заседания Совета

"Большинство участников заседания сошлись на том, что введение в силу закона о рынке э/э необходимо отсрочить. Вопрос, на какой срок его переносить: на три месяца, на девять месяцев, на год. Но была и позиция относительно того, что нужно готовиться к тому, что он все-таки будет внедрен", - сказал Данилюк.

По его словам, позиция участников заседания относительно необходимости переноса была аргументирована неготовностью системы расчетов, вероятностью резкого роста цены на э/э.

Данилюк также добавил, что участникам было предложено в течение двух недель внести свои предложения относительно решения наиболее критических проблем.

"Окончательным решением было дать две недели для того, чтобы участники совещания, Кабинет министров под те проблемы, которые были обозначены как приоритетные, предложили решения. То, что не может быть внедрено Кабмином и требует решения СНБО, будет вынесено на отдельное заседание совета, посвященное энергетической теме, которое может состоятся через две недели", - отметил Данилюк.

Комментируя вопрос о переносе оптового рынка э/э, он акцентировал внимание на важности того, определит ли для себя Верховная Рада этот закон как приоритетный, сможет ли за него проголосовать.

"Сейчас этот вопрос является открытым, окончательную позицию будет формировать Кабинет министров", - подчеркнул секретарь СНБО.

Теги: #снбо #электроэнергия #данилюк
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