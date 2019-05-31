Завершено досудебное расследование по делу махинаций с землей депутата Киевсовета Крымчака

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении депутата Киевского городского совета, экс-секретаря земельной комиссии Сергея Крымчака и его сообщника, обвиняемых в незаконном завладении земельными участками в Киеве, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе САП, в ходе досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2,5 млн грн, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Согласно преступной схемы, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

Также установлено, что подделаны все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого, брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата. На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю по приобретателям и осуществлялось распоряжение земельными участками.

"При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем", – отметили в САП.

Депутату Киевсовета инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.ч.3, 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины. Его сообщнику - ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.