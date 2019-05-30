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16:51 30.05.2019

В СБУ заявляют о рисках для энергосистемы Украины из-за неготовности к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля

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В СБУ заявляют о рисках для энергосистемы Украины из-за неготовности к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля

Служба безопасности Украины предупреждает о рисках дестабилизации объединенной энергетической системы Украины из-за неготовности энергетической отрасли государства к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом Украины "О рынке электроэнергии".

Как сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее письмо врио главы СБУ Иван Баканов направил председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману накануне рассмотрения законопроектов о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии".

Ранее источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что 29 мая Баканов проинформировал премьер-министра Гройсмана об угрозе государственной безопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введению новой модели рынка электроэнергии, предусмотренному законом Украины "О рынке электроэнергии".

Информация, которой располагает СБУ, свидетельствует о неготовности отрасли к запуску энергорынка с 1 июля, поэтому своевременный старт реформы может привести к возникновению в отрасли кризисных процессов, нарушению стабильного и надежного функционирования объединенной энергосистемы, а также причинения значительного ущерба интересам потребителей и государства, отмечается в документе.

В письме, в частности приводится перечень неурегулированных вопросов, среди которых – неурегулированность источника компенсации цен на э/э для населения, неготовность электронной платформы по организации аукционов по заключению двусторонних договоров между государственными энергогенерирующими компаниями и участниками рынка, неурегулированность механизма установления граничных цен на рынке двусторонних контрактов и балансирующем рынке, неготовность информационных платформ.

Также отмечается отсутствие порядка погашения задолженности, накопленной в оптовом рынке э/э, отсутствие механизма гарантирования платежеспособности, в частности предприятия угольной промышленности и жилкоммунхоза, проблемы с организацией работы Оператора рынка и Гарантированного покупателя.

Как сообщалось, на 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового оптового рынка э/э (ОРЭ). Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – ликвидируется. Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою э/э по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками

Объем, который не будет законтрактован по двусторонним договорам, можно будет приобрести на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Их работу обязан обеспечить Оператор рынка, являющийся в настоящее время филиалом "Энергорынка". В мае НКРЭКУ разрешила структуре выполнять свои функции до преобразования в АО (этого требует закон "О рынке э/э").

Расчет платы за небалансы будет осуществляться на балансирующем рынке, работу которого обязана обеспечить НЭК "Укрэнерго".

Э/э производителей из альтернативных источников будет выкупать Гарантированный покупатель, также являющийся на сегодня филиалом "Энергорынка", который должен быть преобразован в АО. В настоящее время не определен источник компенсации разницы между "зеленым" тарифом, по которому будет приобретаться э/э, и рыночной ценой э/э. НКРЭКУ постановлением №641 от 26 апреля утвердила порядок покупки э/э по "зеленому" тарифу и типовой договор с производителями. Однако процесс оформления договорных отношений пока не начался.

Комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности на заседании во вторник не смог рассмотреть законопроекты о переносе запуска нового рынка э/э на три месяца.

Народные депутаты Александр Домбровский (глава профильного Комитета ВР) и Лев Пидлисецкий 22 мая 2019 года зарегистрировали законопроект №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года. Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Народные депутаты Алексей Рябчин и Юрий Чижмарь 23 мая зарегистрировали законопроект о переносе запуска энергорынка на 9 месяцев.

Теги: #энергосистема #сбу #украина #рынок_энергетики
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