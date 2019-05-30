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12:47 30.05.2019

Минрегион унормировал проектирование культурно-развлекательных заведений в ТРЦ для повышения безопасности эвакуации

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Минрегион унормировал проектирование культурно-развлекательных заведений в ТРЦ для повышения безопасности эвакуации

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в государственные строительные нормы (ГСН), повысив требования к проектированию культурных и развлекательных заведений со зрительными залами в составе торгово-развлекательных центров (ТРЦ) для повышения безопасности эвакуации, сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития Льва Парцхаладзе.

"Сегодня в действующих устаревших нормах о культурных заведениях учитывается лишь время эвакуации из отдельных зданий. Однако сейчас большая часть таких заведений как раз проектируется в составе крупных ТРЦ. Мы пересмотрели эти нормы, чтобы они проектировались безопасно и правильно, учитывая необходимые расчеты времени эвакуации и пропускной способности эвакуационных выходов", – цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

По его словам, это позволит сократить количество травм при эвакуации на четверть.

Согласно изменениям, при проектировании культурных заведений в ТРЦ, например, кинотеатра, помещение должно быть организовано таким образом, чтобы время эвакуации составляло от трех до шести минут в зависимости от степени огнеупорности здания (І и ІІ степени – шесть минут, ІІІ-ІV – четыре минуты, V степень – 3 минуты).

Кроме того, необходимо учитывать пропускную способность эвакуационных выходов как зрительных залов, так и самого ТРЦ.

Новые ГСН В.2.2-Х:201Х "Культурно-зрелищные и досуговые заведения", разработанные ПАО "КиевЗНИИЕП", заменят действующие ГСН от 2005 года.

Теги: #парцхаладзе #минрегион #украина #трц
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