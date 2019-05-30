События

12:09 30.05.2019

Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

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Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

Львовская полиция открыла уголовное производство по факту содеянного накануне группой лиц хулиганства во Львовском городском совете и проводит расследование инцидента.

"По этому факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Проводится досудебное расследование, - сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области в четверг.

Как сообщалось, 29 мая около 11.10 группа из нескольких десятков представителей правых общественных организаций и организаций ветеранов АТО выломала входные двери во Львовский горсовет и ворвалась в здание.

По данным пресс-службы горсовета, во время прорыва произошли стычки с чиновниками горсовета и сотрудниками муниципальной стражи. Главу администрации городского головы Львова избили и его госпитализировали с травмами селезенки. Также штурмующие избили сотрудника муниципальной стражи.

Статья 296 УК Украины. "Хулиганство", т.е. грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом. Часть 2 этой статьи – те самые действия, содеянные группой лиц, - наказываются ограничением воли на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Теги: #львов #львовский_горсовет #украина #полиция #хулиганство
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