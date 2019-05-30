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03:35 30.05.2019

Суд вернул средства в госбюджет за невыполнение предприятием "Промоборонэкспорт" контракта с Минобороны на поставку военной продукции

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Хозяйственный суд Киева по поданному иску военной прокуратуры против госпредприятия "Промоборонэкспорт" вернул в государственный бюджет денежные средства за невыполнение контракта с Министерством обороны по поставке военной продукции, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Решением Хозяйственного суда города Киева иск прокуратуры удовлетворен и с указанного предприятия в государственный бюджет взыскано остальные предоплаты в сумме 10,5 млн грн и более 3,6 млн грн штрафных санкций за срыв последнее выполнения государственного контракта на поставку продукции военного назначения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полученная от оборонного ведомства в ноябре 2017 предоплата в размере около 33 млн грн на счет заказчика не поступила. После этого Главная военная прокуратура в 2018 году подала иск в суд о взыскании с указанного предприятия проавансированных Минобороны Украины средств и 7,2 млн грн штрафных санкций за невыполнение условий контракта.

После иска прокуратуры в суд предприятие добровольно вернуло в государственную казну более 22 тыс. грн до вынесения решения суда.

Теги: #госбюджет #украина #суд #генпрокуратура
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