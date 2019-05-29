Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лисова" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка - Михаил Турко и Михаил Павлик, а также пообщался с родными шахтеров, выразил им соболезнования и отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - цитирует Зеленского пресс-служба главы Украинского государства в среду вечером.

Также президент встретился с рабочими шахты "Лисова" ГП "Львовуголь". Шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы. Кроме этого, президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.