Полиция решает вопрос о правовой квалификации и привлечении к ответственности причастных к штурму горсовета Львова

Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства повреждения входной двери и штурма здания городского совета Львова и решает вопрос о правовой квалификации инцидента.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Львовской области, около 11:10 среды в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошли в помещение Львовского горсовета.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц", - сказано в сообщении.

На площади Рынок возле горсовета Львова полицейские усилили меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.

В то же время партия "Национальный корпус" в своем Telegram-канале сообщила, что в среду во Львове ее активисты совместно с участниками боевых действий и общественными организациями пришли под стены горсовета с требованием присутствия на аппаратном совещании.

"Националисты планировали напрямую передать требования протестующих палаточного городка, которые третий день пикетируют ратушу и требуют у Садового (мэра Львова Андрея Садового – ИФ) и его команды ответить на следующие вопросы Почему Садовый с исполкомом безвозмездно раздает квартиры членам исполкома, и при этом не находятся квартиры для инвалидов войны и их семей? Почему земельные участки в центральной части Львова бесконтрольно раздаются неизвестным лицам? Когда власть будет работать над реальными вопросами горожан?", - сказано в сообщении "Нацкорпуса".

В партии отметили, что организовали акцию под лозунгом "Свободный вход гражданам в городской совет", потому что горсовет - это свободный общественное пространство.

В "Нацкорпусе" заявляют, что сейчас их активисты находятся внутри под кабинетом Садового и ждут его, чтобы задать эти вопросы, потому что "палаточный городок стоит уже третий день", а мэр города "ни разу не вышел к людям, не хочет слышать мнение общества".

Ранее в это день пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что группа неизвестных выломала дверь в городской ратуше и ворвались внутрь.

"К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - сказано в сообщении горсовета.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы горсовета Кристина Процак, во время штурма здания Львовского горсовета были избиты два руководителя администрации мэра Львова Садового и сотрудник муниципальной дружины.

По информации местного издания "Zaxid.net", в инциденте участвовали несколько десятков представителей, в том числе представители организаций "Развитие громады", "Украинский союз участников АТО", "Национальный корпус" и "Сокол". Издание сообщает, что молодые люди, после потасовки у дверей ратуши ворвались в горсовет, разделились на несколько групп и направились к кабинету мэра Львова Андрея Садового, и.о.заместителя мэра по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя мэра по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.