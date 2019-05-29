События

11:12 29.05.2019

На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

2 мин читать
На корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошел пожар

В Киеве на пришвартованном судне на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошло возгорание на площади 100 кв. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

По информации ГСЧС, возгорание произошло в трюме пришвартованного судна.

"Это судно находится на ремонтных работах", - сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС.

Информация о пожаре поступила спасателям в 9:24 среды, а в 10:33 возгорание на площади 100 кв. м был локализирован.

На месте работают 4 единицы техники и 20 человек личного состава

По предварительной информации пострадавших нет.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. До середины ноября 2018 года основным акционером ЧАО с пакетом в 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), вторым по величине акционером с пакетом в 20,1280% акций выступал ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавший активы народного депутата Игоря Кононенко. В сентябре 2018 года группа "ТАС" Тигипко сообщила о предварительной договоренности о покупке судозавода, в ноябре корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". Тогда же в ноябре ЧАО официально сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР о приобретении кипрской компанией суммарного пакета акций судозавода в размере 94,0348%, Максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента - $300 млн.

По итогам работы в 2018 году, согласно предварительным данным компании, ЧАО "Завод Кузня на Рыбальском" увеличило чистую прибыль по МСФО в сравнении с 2017 годом на 77,84% - до 33,12 млн грн.

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) у президента Петра Порошенко за $300 млн.

Теги: #киев #украина #пожар #завод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 29.05.2019
Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Зеленский поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

12:12 29.05.2019
Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

11:42 29.05.2019
Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

11:39 29.05.2019
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента

11:30 29.05.2019
"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

"Батькивщина" идет на парламентские выборы самостоятельно

11:30 29.05.2019
Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

Правительство передало Калушскую ТЭЦ территориальной общине Калуша

11:19 29.05.2019
Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

Парубий ждет от комитета по правовой политике сравнительную таблицу к Избирательному кодексу и передачу ее на рассмотрение Рады

11:00 29.05.2019
"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

"Нафтогаз" с июня начнет торговать газом на Украинской энергетической бирже

10:55 29.05.2019
Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

10:42 29.05.2019
Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада во вторник успешно проголосовала только за одно решение

На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен – ООС

У РФ нет оснований удерживать украинских моряков и корабли, она должна освободить их немедленно – Волкер

Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"

Турчинов о заявлении Шуфрича в ГПУ: Если бы те события вновь повторились, я, не колеблясь, поступил бы так же

ПОСЛЕДНЕЕ

В Деснянском районе столицы неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка и похитили наличные

"Укроборонпром" назначил директором завода им.Малышева главу бронетанкового дивизиона госконцерна Чурсина

Двое горняков оказались под завалами на шахте во Львовской области, тело одного уже подняли на поверхность

В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании - полиция

В среду в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети

Трамп заявил, что поездка в Японию была очень успешной

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения – штаб ООС

В праздничные дни на пешеходно-велосипедном мосту находилось от 8 до 15000 человек - Спасибко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА