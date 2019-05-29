"Укроборонпром" назначил директором завода им.Малышева главу бронетанкового дивизиона госконцерна Чурсина

Директором ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) назначен Александр Чурсин, который сменил на должности возглавлявшего предприятие с мая 2016 года Александра Хланя.

Как сообщили агентству Интерфакс-Украина" в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", соответствующее кадровое решение принято в связи с истечением срока действия контракта Хланя.

А.Чурсин до последнего назначения возглавлял бронетанковый дивизион "Укроборонпрома", в состав которого входит порядка 20 предприятий бронетанковой отрасли Украины.

ГП "Завод им. Малышева одно из ведущих предприятий национальной бронетанковой отрасли и профильного кластера "Укроборонпрома".