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05:15 29.05.2019

Макрон пообещал организовать встречу в "нормандском формате", когда сложатся политические условия

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Макрон пообещал организовать встречу в "нормандском формате", когда сложатся политические условия

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу  в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.

"Я этого хочу, я эту встречу (лидеров Франции, Германии, России и Украины - ИФ) организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов во вторник вечером в Брюсселе после неформального саммита ЕС.

"Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины (Владимир Зеленский - ИФ) хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - подытожил Макрон.

Теги: #ес #макрон #украина #встреча
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