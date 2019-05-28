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23:02 28.05.2019

Межведомственная комиссия получила 22 заявки для участия в конкурсах на разработку углеводородных участков по СРП

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 Межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) получила 22 заявки на участие в объявленных Украиной в конце прошлого года конкурсах по разработке углеводородных месторождений на основании СРП.

Согласно данным, озвученным в ходе заседания комиссии, на котором по истечении 90 дней отведенных на подачу заявок вскрывались пакеты с документами наибольший интерес к участкам проявило государственное "Укргазвыдобування" (УГВ), которое помимо поданных совместно с Vermilion Ukraine Exploration (представительство канадской Vermilion) заявок на четыре участка (Софиевский, Ивановский, Зинковский, Балаклейский), изъявило желание разрабатывать также Русановское, Берестянское, Бузовское, Варвинское и Угновское месторождения. Таким образом, УГВ подало пакеты документов на все девять выставленных на конкурс месторождений.

Помимо этого заявку на два участка – Софиевский и Зинковский подала ПАО "Укрнафта" (через основанную им ООО "Юкрейн оншор эксплорейшн компани"). Кроме того, желание разрабатывать месторождения по СРП изъявило ЧАО "Укрнафтобуриння (Русановский и Зинковский участки), а также "Гео Альянс" (Софиевский участок).

Одну совместную заявку на Берестянское месторождение подали ООО "Навигатор Комплект" (инициатор конкурса о СРП по данному участку), ООО "Сириус-1" (одним из учредителей является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко), ООО "Юг-Газ", ООО "Меридиан Инвест".

Также документы были поданы ООО "Еврогаз Украина" (Зинковский), ООО "Велко" (Угновский), "АйПи Софиевська ВиВи" (Софиевский), ООО "Газ групп" (Ивановский), ООО "Юкрейн Энерджи Эл Си" (Варвинский).

По информации исполнительного  директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха, среди них есть представители таких компаний как "ДТЭК Нефтегаз", ООО "Захиднадрасервис", Sigma, Burisma, EPH, (чешская энергетическая группа  Energetický a průmyslový holding, a.s., является материнской компанией словацкой Nafta – оператора инвестора проекта по разработке через СРП Юзовской площади).

В ходе заседания комиссии также был утвержден перечень экспертов, которые будут привлечены к оценке поданных на конкурс заявок. В него вошли Леонид Уговский, Дмитрий Егер, Александр Чалый, Елена Павленко.

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабинет министров Украины принял постановление о проведении 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. Срок действия соглашения составит 50 лет. Предполагается, что доля государства в прибыльной продукции должна быть не менее 11% ее общего объема, максимальная доля инвестора – 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).

28 февраля Межведомственная комиссия начала прием заявок по девяти участкам. На первом этапе геологоразведывательных работ (в течение пяти лет) минимальный объем инвестиций по Варвинскому, Софиевскому участкам составляет 1 млрд грн, – не менее 0,85 млрд грн, Русановскому, Ивановскому, Балаклейскому – не менее 0,8 млрд грн, Бузовскому, Угновскому – не менее 0,6 млрд грн, Зинковскому – не менее 0,5 млрд грн, Берестянскому – 0,45 млрд грн.

Теги: #срп #углеводороды #конкурс #украина #добыча
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