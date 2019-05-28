Цеголко заявляет, что секретной информации на серверах из ситуационной комнаты в АП не было, Турчинов уточняет: ситуационный центр СНБО работает в штатном режиме

Экс пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты администрации президента Украины была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Экс пресс-секретарь президента Украины отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

"В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - рассказал Цеголко.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что Данилюк продемонстрировал ситуационную комнату в АП, в то время как главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.

"Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях администрации президента Украины (улица Банковая). Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работает в штатном режиме", - написал Турчинов, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером

Как сообщалось ранее, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.

На видеоролике, опубликованном на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами, в которой остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт.

"Это ситуационная комната администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому – на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены… Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине", - говорит Данилюк на видео.

Он напоминает, что во время совещаний в ситуационной комнате часто использовалась информация с секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи. По словам Данилюка, эта информация должна была храниться на серверах в соседней комнате.

"Серверы находились – именно находились, потому что сейчас их там нет – в этот комнате. Как вы видите, тут сейчас пусто. Серверы также были вывезены", - сообщил он, демонстрируя пустые серверные стойки.