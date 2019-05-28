У РФ нет оснований удерживать украинских моряков и корабли, она должна освободить их немедленно – Волкер

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков и корабли, заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы полностью поддерживает решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - заявил он во вторник в ходе интернет-конференции.

Посол напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию".

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем (Россию - ИФ) немедленно их освободить", - обозначил Волкер позицию США.

При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.