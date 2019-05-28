Адвокат называет заявления Портнова о якобы преступлениях Порошенко юридическим троллингом для дискредитации

Поданные в Государственное бюро расследований заявления бывшего заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Украины Петром Порошенко являются ничем иным как юридическим троллингом, не влекущим реальных правовых последствий, цель которого – дискредитация не только Порошенко, но и всей Украины, заявляет адвокат пятого главы государства Игорь Головань.

"Вся эта кампания юридического троллинга, ее пилотные документы направлены на поддержку РФ… У этого нет цели привлечь к ответственности, все понимают, что там нет состава преступления… Значит, заявлений должно быть много", - сказал адвокат на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, планируются ли какие-то следственные действия и допрос Порошенко, адвокат сказал: "Мне о следственных действиях ничего не известно. Очень рассчитываю на то, что единственным возможным следственным действием … будет допрос самого заявителя".

По его словам, соответствующее заявление он направил в ГБР. Головань убежден, что допрос Портнова станет основанием для закрытия производства по изложенным им фактам.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", представитель "Европейской солидарности" Владимир Арьев выразил убеждение в том, что на сегодняшний день "руками Портнова Россия пытается посредством попытки реванша отомстить, и это попытка мести не только бывшему президенту, это попытка мести Украине".

"То, что это инструмент Кремля, думаю, многим понятно…Уверен, что с юридической точки зрения все это провалится, никаких юридический оснований нет… Это делается для того, чтобы на протяжении предвыборной парламентской кампании дискредитировать Украину и украинскость", - отметил Арьев.

Отвечая на вопрос о том, какой будет реакция Европы на такие действия, он сказал: "Думаю, политические преследования будут восприняты крайне негативно… Чувствую, что будет большая поддержка Порошенко и всех тех, кто проводил реформы".

Также он добавил, что по поводу заявлений Портнова должна быть соответствующая реакция президента Украины Владимира Зеленского, иначе это ухудшит отношения Украины с европейскими партнерами.

"Это посылает нашим европейским друзьям очень плохие сигналы, что ситуация с демократией, верховенством права и правами человека в Украине может развернуться в другую сторону", - сказал Арьев.