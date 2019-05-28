События

12:00 28.05.2019

Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

1 мин читать
Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

За соответствующее постановление №8576 проголосовало 230 народных депутатов.

Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

Ранее Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль украинской власти.

Теги: #донецкая_область #территория #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 27.05.2019
Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

Луценко призывает Раду проголосовать за законопроект о продлении заочного расследования

19:28 27.05.2019
Журналист Дубинский решил баллотироваться в Раду по 94-му округу, просит Зеленского и Разумкова поддержать его выдвижение

Журналист Дубинский решил баллотироваться в Раду по 94-му округу, просит Зеленского и Разумкова поддержать его выдвижение

18:04 27.05.2019
Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

17:30 27.05.2019
ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА дать заключение о возможности проведения выборов в Раду на территориях, входящих в состав одномандатных округов

16:25 27.05.2019
В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

В АП подготовили законопроекты об отзыве депутатов и мэров

16:04 27.05.2019
Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

Парубий о заявлении Зеленского в адрес парламента: К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность

15:44 27.05.2019
Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

Зеленский готов к переносу нового оптового рынка э/э, однако дело за парламентом – Герус

14:46 27.05.2019
К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

К законопроекту о ВСК с процедурой импичмента подано 1650 правок – Парубий

14:11 27.05.2019
Тимошенко настаивает на принятии Радой решения о снижении тарифов

Тимошенко настаивает на принятии Радой решения о снижении тарифов

13:58 27.05.2019
Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

Партия "Слуга народа" намерена продемонстрировать образец работы депутатов в будущем парламенте – глава штаба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

Морская компонента ООС провела учения в Азовском море

Аграрии грозят на сутки перекрыть трассу Киев-Одесса в Черкасской области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Коломые погиб адвокат Петрив с супругой

В полиции сообщают о запуске проекта "офицер громады" по обеспечению правоохранителями ОТГ

Адвокат называет заявления Портнова о якобы преступлениях Порошенко юридическим троллингом для дискредитации

Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косове

Климкин: Решение Международного трибунала по морскому праву сломало планы РФ, которая хотела использовать украинских военнопленных как разменную монету

Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

Исполнителем теракта в Лионе оказался алжирец Мухаммед, у него дома обнаружены материалы для изготовления взрывчатки

В районе ООС начата навигация, выход в море маломерных суден за пределы объектов базирования и без документов запрещен

21 грузовик с химреагентами направился на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса

Морская компонента ООС провела учения в Азовском море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА