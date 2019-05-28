Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины

Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

За соответствующее постановление №8576 проголосовало 230 народных депутатов.

Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.

Ранее Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль украинской власти.