Рада увеличила границы Бахмутского района Донетчины
Верховная Рада изменила границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.
За соответствующее постановление №8576 проголосовало 230 народных депутатов.
Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи.
Ранее Гладосово находилось в пределах неконтролируемой Украиной территории (Гольмивский сельсовет Горловского городского совета Донецкой области), а в настоящее время возвращено под контроль украинской власти.