Консул Украины в Грузии посетил задержанную по обвинению в торговле детьми украинку, а также 10 ее детей

Украинский консул в Грузии посетил украинку, обвиняемую в торговле детьми, а также 10 ее детей, украинская сторона работает над вопросом обеспечения правовых оснований их передаче бабушки в Украину, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Наша задача - обеспечить соблюдение прав малолетних детей гражданки Украины в сложившихся условиях. По результатам постоянного мониторинга условий пребывания детей в приемных семьях, определенных органом опеки Грузии, и их посещения консулом, есть основания утверждать, что дети находятся в условиях, в которых нуждаются дети такого возраста. Но они должны находиться в домашней среде, и для этого работаем над вопросом обеспечения правовых оснований их передаче бабке в Украину", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Кирилич отметил, что консул посетил также в месте содержания гражданку Украины.

"Задержанная не выражала жалоб на условия содержания или нарушение ее прав", - рассказал он.

Дипломат уточнил, что уже 20 июня состоится заседание суда.

"Важно совместно с адвокатом сформировать убедительную доказательную базу невиновности гражданки Украины и доказать это в суде", - подчеркнул он.