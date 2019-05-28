Исполнителем теракта в Лионе оказался алжирец Мухаммед, у него дома обнаружены материалы для изготовления взрывчатки

Имя основного подозреваемого по делу о взрыве в Лионе - Мухаммед Хишем М., ему 24 года и он приехал во Францию из Алжира, сообщает во вторник газета "Паризьен".

Отмечается, что до этого он не попадал в поле зрения французской полиции.

Согласно данным издания, молодой человек для того, чтобы осуществить взрыв, подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

"Он находится под стражей. Но пока он чаще всего отказывается говорить", - рассказал "Паризьен" источник, близкий к расследованию.

Полиция допросила родственников задержанного - его родителей, младшего брата и сестру.

Накануне стражи порядка провели обыск в его доме, где обнаружили материалы, необходимые для изготовления взрывчатки.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили более 10 человек.