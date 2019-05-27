События

15:33 27.05.2019

В Париже Лувр закрыт из-за забастовки сотрудников

1 мин читать
В Париже Лувр закрыт из-за забастовки сотрудников

 Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.

"Лувр будет закрыт в понедельник из-за забастовки наших сотрудников и службы безопасности, которые протестуют против высокого туристического потока", - говорится в сообщении.

В заявлении профсоюза, представляющего права сотрудников музея, говорится, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей.

По данным профсоюза, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

Лувр пообещал вернуть деньги посетителям, которые заранее забронировали свои билеты, но не смогли ими воспользоваться в понедельник.

Теги: #париж #лувр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 23.05.2019
Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

Бриллиант на 45 млн евро украден в парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи

14:59 01.05.2019
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

17:48 19.04.2019
Компьютерный сбой мог вызвать пожар в Нотр-Даме, предположил настоятель собора

Компьютерный сбой мог вызвать пожар в Нотр-Даме, предположил настоятель собора

15:48 19.04.2019
Остававшиеся в Нотр-Даме картины эвакуируют из собора

Остававшиеся в Нотр-Даме картины эвакуируют из собора

11:47 19.04.2019
Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

Пожертвования на восстановление собора Нотр-Дам пока не превысили 1 млрд евро

09:23 18.04.2019
Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама

Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама

10:56 17.04.2019
Следователи считают короткое замыкание возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Следователи считают короткое замыкание возможной причиной пожара в Нотр-Даме

14:41 16.04.2019
На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

На реставрацию Собора Парижской Богоматери во Франции готовы пожертвовать почти 500 млн евро

12:35 16.04.2019
Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, орган поврежден водой

Знаменитые витражи собора Нотр-Дам уцелели при пожаре, орган поврежден водой

11:11 16.04.2019
Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Посол Франции возмущена шуткой политолога Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Из одесской колонии №51 вывезли пятерых нарушителей режима, заложников освободили

Правоохранители изъяли в вагонах Киев-Вроцлав 7 тыс. пачек контрабандных сигарет

Позиция РФ по вопросу задержанных украинских моряков не изменится в связи с решением Международного трибунала – Песков

За сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

Боевики в воскресенье дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ выплатит по EUR250 компенсации не попавшим по вине "Аэрохендлинга" на рейс "Киев-Одесса" пассажирам

Директор "Аэрохендлинга" извинился за недоставку пассажиров на борт МАУ на рейсе "Киев-Одесса"

Заключенные пытались захватить одесскую колонию №51 по указанию "воров в законе" – Аброськин

Из одесской колонии №51 вывезли пятерых нарушителей режима, заложников освободили

Из двух харьковских вузов эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Правоохранители изъяли в вагонах Киев-Вроцлав 7 тыс. пачек контрабандных сигарет

Полиция проверяет сообщения о взрывчатке в нескольких вузах Житомира

Фильм "Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката

Позиция РФ по вопросу задержанных украинских моряков не изменится в связи с решением Международного трибунала – Песков

Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА